В России снизилось число хакерских атак на банки

Число хакерских атак на российские банки в 2023 году снизилось в сравнении с прошлым годом. Об этом на полях XX Международного банковского форума заявил глава департамента информбезопасности ЦБ Вадим Уваров, чьи слова приводит ТАСС.

«Интерес к совершению компьютерных атак в отношении кредитных организаций существует и сейчас», — отметил сотрудник Центробанка.

По оценке Уварова, кибермошенники продолжают хакерские атаки на банки РФ, однако их число немного снизилось по сравнению с 2022 годом, когда был зафиксирован всплеск кибернетических атак на банки страны.

«Атаки не сокращаются, но они меньше по тем показателям, которые были соответственно в марте и мае прошлого года», — резюмировал он.

В июне газета «Коммерсантъ» писала, что число успешных IT-атак на банковские счета граждан увеличилось. В первом квартале этого года у вкладчиков украли несколько миллиардов рублей.

Ранее русские хакеры атаковали Минобороны Польши.