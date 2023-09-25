Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти

FT: Россия избегает санкций на 70% морского экспорта нефти

close
100%
Jon Gambrell/AP

России удалось избежать санкций G7 на поставки нефти для более чем 70% своего морского нефтяного экспорта, следует из анализа данных о перевозках и страховании. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Киевской школы экономики, успех Москвы в снижении скидок на нефть на фоне роста цен принесет России дополнительно не менее $15 млрд дохода в 2023 году. Это стало возможным благодаря тому, что Россия отказалась от западных компаний, предлагающих услуги страховки.

«Учитывая эти сдвиги в торговле нефтью, в будущем может быть очень сложно эффективно обеспечивать соблюдение ценового потолка», — считает экономист Бен Хильгенсток. Тем не менее, по подсчетам исследователей из Киевской школы экономики, с февраля 2022 года санкции, ограничения и отказ от сотрудничества с Россией стоили $100 млрд доходов от экспорта нефти, что довольно существенно в общих доходах РФ.

На прошлой неделе правительство РФ ввело ограничение экспорта на ряд нефтепродуктов с неопределенным сроком действия. Таким образом, власти хотят справиться с дефицитом топлива на внутреннем рынке.

Ранее дорогая нефть стала угрозой для развивающихся экономик

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях