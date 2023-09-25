Россия нашла способ обхода санкций G7 на экспорт нефти

России удалось избежать санкций G7 на поставки нефти для более чем 70% своего морского нефтяного экспорта, следует из анализа данных о перевозках и страховании. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Киевской школы экономики, успех Москвы в снижении скидок на нефть на фоне роста цен принесет России дополнительно не менее $15 млрд дохода в 2023 году. Это стало возможным благодаря тому, что Россия отказалась от западных компаний, предлагающих услуги страховки.

«Учитывая эти сдвиги в торговле нефтью, в будущем может быть очень сложно эффективно обеспечивать соблюдение ценового потолка», — считает экономист Бен Хильгенсток. Тем не менее, по подсчетам исследователей из Киевской школы экономики, с февраля 2022 года санкции, ограничения и отказ от сотрудничества с Россией стоили $100 млрд доходов от экспорта нефти, что довольно существенно в общих доходах РФ.

На прошлой неделе правительство РФ ввело ограничение экспорта на ряд нефтепродуктов с неопределенным сроком действия. Таким образом, власти хотят справиться с дефицитом топлива на внутреннем рынке.

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