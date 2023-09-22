В США продали редкую банкноту за рекордные $480 тыс.

Редкая купюра в $10 тыс. 1934 года была продана в США на аукционе за рекордные $480 тыс. Об этом сообщил CNN.

Выпущенная в 1934 году банкнота Федеральной резервной системы была сертифицирована компанией Paper Money Guarantee. Это купюра Boston note, на которой изображено лицо министра финансов при тогдашнем президенте Линкольне Сэлмона П. Чейза. Банкнота не находилась в обращении.

Купюра возглавила валютный аукцион в Лонг-Бич Экспо после продажи за рекордную цену в пятницу.

«Банкноты крупного номинала всегда вызывали интерес коллекционеров всех уровней», — сказал вице-президент по валютным вопросам Heritage Auctions Дастин Джонстон.

Максимальная цена, за которую ранее была продана купюра 1934 года стоимостью $10 тыс., составила $384 тыс. Купюра была продана в сентябре 2020 года.

Новые банкноты в 5 и 10 рублей начали поступать в кассы банков и магазины Москвы и Подмосковья, рассказал «Газете.Ru» начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук.

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