Киев и Варшава разработают вариант взаимодействия по экспорту

Министр агрополитики Украины Николай Сольский договорился с польским коллегой Робертом Телусом разработать вариант взаимодействия по экспорту на фоне скандала с зерном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

«Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран», — сказано в сообщении.

До этого газета Financial Times писала, что Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна.

15 сентября закончилось действие эмбарго ЕК на ввоз зерновой продукции с Украины в ЕС. Венгрия, Словакия и Польша в связи с этим запретили ввозить украинскую аграрную продукцию. В ответ на это украинская сторона подала иски в ВТО к этим странам.

18 сентября Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в работе координационной платформы Европейской комиссии (ЕК) по проблемам с поставками зерна.

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