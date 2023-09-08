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Сбер ждет замедления темпов роста кредитования девелоперов жилья в 2023 году

Анатолий Попов: портфель кредитов девелоперов жилья будет стабилен

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пресс-служба Сбера

Темпы роста кредитования девелоперов жилья вышли на плато, возможно органическое увеличение портфеля в 2023 году на 5-10%. Об этом в преддверии ВЭФ сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, в Сбере считают, что сейчас портфель кредитов будет более-менее стабилен.

«Он вышел на определенное плато, возможен органический рост в районе 5-10%. Раньше портфель рос, пока рынок переходил на новый механизм. Сейчас соответственно портфель такими темпами, как раньше, расти не будет. Какого-то фундаментального удорожания квадратного метра не происходит, то есть рынок более-менее стабилен», — сказал Попов в интервью «Интерфаксу»..

Зампред Сбера уточнил, что сейчас объем кредитов девелоперам жилья в банке составляет 3,6 трлн рублей. По его словам, это самая крупная отрасль в Сбере.

«Доля проектов, которые мы финансируем, по-прежнему больше половины, 56%. Фактически задолженность удваивалась каждый год с 2019 по 2021 год. В 2021 году темпы прироста снизились. Сейчас уже механизм эскроу полностью работает. В 2022 году портфель вырос всего в 1,7 раза», — заключил Попов.

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