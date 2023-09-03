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Стали известны города России, где жилье дорожает быстрее всего

Известия: рост цен на вторичное жилье в РФ составил 1,8% за август

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Аналитики компании «Этажи» подвели итоги изменения стоимости вторичного жилья в крупнейших городах России за август 2022 года. Согласно данным, средний рост цен составил 1,8% за месяц. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам экспертов, наиболее заметно подорожала недвижимость в Челябинске – более чем на 1,7% за последние 30 дней. Город лидирует по темпам роста уже второй месяц подряд. На втором месте оказался Волгоград с показателем в 1,6%. Замыкает тройку лидеров Казань, где стоимость «квадрата» выросла на 1,5%.

В целом в десятку самых «дорожающих» городов вошли Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Прирост цен там составил от 0,8% до 1,4%. По прогнозам, в ближайшее время рост продолжится, после чего цены зафиксируются на новом уровне. Затем, чтобы привлечь покупателей, собственники начнут делать скидки при срочной продаже квартир.

Эксперты отмечают, что рынок сильно перегрелся в последние месяцы. Этому способствовали опасения роста ставок по ипотеке, из-за чего многие торопились с покупкой, чтобы успеть взять кредит на старых условиях. Ажиотажный спрос и стал причиной удорожания жилья.

Недавно в России спрогнозировали заметный рост спроса на льготную ипотеку к концу года.

Ранее в России призвали запустить новый вид ипотечных кредитов.

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