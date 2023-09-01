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Украина признала производителей Pepsi и Mars международными спонсорами войны

Украина внесла PepsiCo и Mars в список спонсоров войны из-за работы в России

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PepsiCo

Украина внесла ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы на территории России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

PepsiCo производит множество продуктов питания под торговыми марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т.д.

По показателю чистой прибыли среди производителей напитков и пищевых продуктов в России компания занимает четвертое место. В 2022 году чистая прибыль PepsiCo в России выросла на 333% — до $525 млн.

Mars известен своими шоколадными батончиками и кормами для домашних животных. Основные торговые марки компании – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's, Wrigley. Чистая прибыль американской компании в России с прошлого года увеличилась на 59% — до $377 млн.

В июле сообщалось, что прокуратура Московской области проводит проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствия уплаченных налогов в России.

Ранее сообщалось, что оставшиеся на российском рынке иностранные компании смогли увеличить продажи.

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