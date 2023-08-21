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В США сообщили о «закате» 40-летнего экономического бума в КНР

WSJ: 40-летний экономический бум в Китае закончился

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David J. Phillip/AP

Экономический рост Китая, длившийся на протяжении 40 лет, резко замедлился и рискует превратиться в затяжную стагнацию из-за закредитованности и разрушения отношений с Западом. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«40-летний бум в Китае закончился», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, экономическая модель, которая вывела КНР из бедности в статус великой державы, оказалась сломанной, и повсюду есть признаки бедствия.

В публикации указывается, что китайская экономика столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и их партнерами, что ставит под угрозу иностранные инвестиции в страну.

«Это может быть не просто период экономической слабости, а закат долгой эпохи», — сказано в статье.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Китая в ближайшее время ожидается на уровне ниже 4%, что составляет меньше половины его показателя за последние сорок лет.

До этого издание Politico писало, что китайские власти могут обратиться к США с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем.

Ранее в США рассмотрели возможность организовать визиты чиновников в КНР.

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