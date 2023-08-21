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В АТЭС беспокоятся насчет применения Западом антирыночных мер в отношении РФ

Бердыев: РФ волнует использование странами Запада антирыночных мер

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россию волнует применение западными странами антирыночных мер в отношении нее. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) Марат Бердыев.

«Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и <...> потолок цен на нефть <...> вызывает обеспокоенность», — заявил он.

Как рассказал дипломат, такая риторика, сдобренная «недальновидной макроэкономической и несбалансированной энерго-климатической политикой», сыграла главную роль в дестабилизации мировых энергорынков, привела к перераспределению глобальных энергопотоков и спровоцировала слишком сильную волатильность цен, сформировав большие риски для энергетической безопасности.

До этого Бердыев говорил, что делегации ряда стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) признаются, что очень ждут окончания председательства Соединенных Штатов в группе.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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