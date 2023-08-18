Минэк выступил против «неоправданно высоких» штрафов за утечки данных

Минэкономразвития предложило уменьшить оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных, поскольку предлагаемый размер является «неоправданно высоким». Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв министерства, направленный в правительство и Минюст.

По данным издания, в настоящее время правительство готовит отзыв на законопроект, в котором предлагается оценить возможность оплаты предлагаемых размеров штрафов, а также их снижения для компаний, добровольно выплативших компенсации пострадавшим от утечек.

В текущей версии законопроект предлагает повысить штрафы за первую утечку персональных данных почти в 100 раз, а за последующие — ввести штраф от 0,1% до 3% от выручки. В конце июля депутат Александр Хинштейн, сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова направили соответствующий документ премьер-министру Михаилу Мишустину.

Так, за повторное нарушение при любом объеме дискредитированной информации от 1 тыс. субъектов законопроект предлагает ввести максимальный штраф не менее 15 млн и не более 500 млн рублей.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 году было обнаружено 168 случаев публикаций значимых баз данных, которые относятся к российским компаниям. Всего в открытый доступ попало более 2 млрд записей почти с 300 млн пользовательских данных. Из них 16% содержали пароли. Лидерами по утечкам данных стали сферы доставки (34% случаев) и ретейл (14%).

Сейчас максимальный штраф для компаний, допустивших компрометацию персональных данных, находится на уровне до 100 тыс. рублей и до 300 тыс. при повторном нарушении.

Ранее россиян призвали поменять пароли от соцсетей на новые из-за утечек данных.