В России с начала года вырос импорт пива

С начала 2023 года поставки пива в Россию выросли почти на 35%, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, показатели 2023 года выше показателей 2019 и 2020 годов на 20,8% и 4,7% соответственно.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия, откуда отгрузки в годовом выражении выросли на 46,4% и достигли 102,7 млн литров. В числе лидеров по импорту пива остается Бельгия, поставки откуда выросли до 19,4 млн литров. Также увеличились поставки пива из Чехии и Китая.

Как отметил гендиректор «Волковской пивоварни», президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель, возвращающиеся бренды начали снова вытеснять из баров и ресторанов местное крафтовое пиво.

До этого дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказывала, что безопасной дозы алкоголя для организма человека не существует, однако, алкогольные напитки, например, пиво, все же могут приносить неочевидную пользу.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.