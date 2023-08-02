Эксперты РАНХиГС заявили о неудовлетворительных результатах реформы пенсионных накоплений

Ученые РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают неудовлетворительными результаты реформы пенсионных накоплений в России, сообщает РБК. Агентство ссылается на статью Абрамова и Черновой «Инвестирование пенсионных накоплений в России: результаты и уроки», опубликованную в научном журнале «Экономическая политика».

По мнению экспертов, решение о введении накопительной пенсии в стране, принятое в 2002 году, было правильным, и могло способствовать существенному улучшению благосостояния будущих пенсионеров. Однако итоги реформы оказались, в целом, неудачными.

Ученые выразили мнение, что система обязательных пенсионных накоплений с самого начала реализации столкнулась с серьезными сложностями. Государство считало стабильность традиционной солидарной пенсионной системы более важной, чем развитие обязательных пенсионных накоплений. Власти, пытаясь достигнуть цели по повышению благосостояния пенсионеров, регулярно вводили различные нововведения и ограничения, а также перераспределяли потенциальные взносы в накопительную пенсию на финансирование страховой. Эти изменения, считают эксперты, во многом снизили эффективность пенсионных накоплений и доверие к ним населения.

Авторы относят к ключевым корректировкам, которые негативно повлияли на ход реформы: 1) Вывод из системы обязательных пенсионных накоплений мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения; 2) Перенос сроков выбора доверительного управляющего накоплениями и непрозрачность негосударственных пенсионных фондов; 3) Возможность отказаться от накопительной пенсии; 4) Заморозку пенсионных накоплений.

Кроме того, ученые указали на крайне низкую эффективность инвестиций, осуществлявшихся негосударственными пенсионными фондами.

В свою очередь, в Центральном банке России не согласились с выводами Абрамова и Черновой о недостаточной эффективности инвестиций негосударственных пенсионных фондов.

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