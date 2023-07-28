Путин рассказал, сколько Россия списала долгов Африке

Россия списала африканским странам долги на общую сумму $23 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка.

«По последним данным, к настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», — сообщил глава государства.

Он добавил, что Москва направит $90 млн странам Африки для развития.

«Долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда страна выделяла им кредиты на различные нужды, в том числе для закупки вооружений. Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию», — пишет ТАСС.

Накануне Россия и Сомали договорились об урегулировании долгов на сумму свыше $690 млн. Москва простит африканской стороне две задолженности, на $7,5 млн и на более чем $684 млн. Путин подчеркнул, что оставшиеся долги будут возвращаться по новому графику.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин написал статью об Африке.