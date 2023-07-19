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Европе предрекли дальнейшую деиндустриализацию из-за высоких цен на газ

Экономист Юшков предрек Евопе дальнейшую деиндустриализации из-за высоких цен на газ

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Если цены на газ в грядущий отопительный сезон будут высокими, Европе грозит дальнейшая деиндустриализация. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«... у них и так в прошлом году объем потребления газа сократился на 60 млрд куб. м, прежде всего в промышленном секторе. Просто товары, которые производишь из дорогой энергии, имеют высокую себестоимость, и они неконкурентоспособны на глобальном рынке по сравнению, например, с аналогичными американскими товарами, которые производятся из более дешевого газа. Поэтому в Европе промышленный сектор очень сильно просел, и мы видим, что рецессия официально даже есть», — объяснил он.

Юшков допустил, что цены на топливо могут сильно подняться даже в случае нормальной, стандартной зимы — не сверхтеплой, как в 2022 году, когда температура во многих странах Евросоюза не падала ниже нуля весь сезон. По словам экономиста, Европе очень повезло прошлой зимой: газа было потрачено очень мало, подземные хранилища остались заполненными, поэтому закачка туда топлива идет в небольших объемах. Самым страшным для Европы Юшков назвал период февраля-марта, когда запасы газа в хранилищах истощаются, что может спровоцировать дефицит топлива и рост цен на него. При этом определенное влияние на ситуацию с ценами окажет погода не только в ЕС, но и в Азиатском регионе, потому что он будет оттягивать на себя часть спроса на сжиженный природный газ.

Цены на газ в Европе накануне составили $313 за тысячу кубометров. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в начале июля предупредил, что этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители.

Ранее во Франции сообщили, что антироссийские санкции привели к катастрофе для европейской экономики.

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