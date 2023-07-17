В Киеве хотят продолжать поставки зерна без участия России

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России при поддержке Турции и ООН. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение — Россия, Турция, ООН. Потому что, когда Россия говорит, что прекращает (зерновую сделку), она расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом. Не с нами» — сообщил Никифоров.

Он отметил, что у Украины с Россией не было никаких договоренностей.

По его словам, офис президента Украины даст сигналу ООН и Турции о готовности Киева продолжать черноморскую инициативу.

17 в Кремле заявили, что действие зерновой сделки фактически приостановлено. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор. Президент Турции Эрдоган заявил, что сделка «ушла в историю». Что известно о соглашении и какими будут последствия его прекращения — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН.