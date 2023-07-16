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Мировые центробанки начали забирать золото из западных хранилищ

РИА Новости: банки начали забирать золото из западных хранилищ на фоне санкций против РФ

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

После блокировки российских золотовалютных резервов 68% стран в мире предпочли хранить драгметалл на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование американской инвестиционной компании Invesco.

Invesco опросила 85 суверенных фондов и 57 центробанков в мире, почти 70% из них занимаются репатриацией золота (возвратом драгметалла на свою территорию). Три года назад таковых было 50%. В отчете не названы страны, которые приступили к этому процессу. Аналитик BitRiver Вячеслав Антонов уточнил, что раскрытие подобной информации угрожает национальной безопасности и финансовой стабильности. Страны учли российский опыт, говорится в публикации.

«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», — объяснил Reuters высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ.

По словам руководителя исследования Рода Рингроу, это общая тенденция.

По данным Trading Economics, еще в марте крупнейшие держатели золота — Вашингтон, Рим, Париж, Берлин, Пекин и Москва — размещали резервы как внутри страны, так и за границей.

Минфин РФ сообщил о заморозке российских золотовалютных резервов из-за санкций США и Евросоюза на сумму около $300 млрд в марте 2022 года. По данным ЦБ России, на 1 января регулятор держал в резервах $612,9 млрд. Из этой суммы 15,7% было размещено в Германии. Также 9,9% активов находились во Франции, еще 9,3% — в Японии. 6,4% резервов было размещено в США, 5,1% в Великобритании, 2,7% в Канаде и 2,5% в Австралии. То есть 51,6% активов должно было находиться в странах, которые ввели санкции.

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