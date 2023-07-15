Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне массово интересуются вложениями в зарубежную недвижимость

«Этажи»: число заявок россиян на покупку недвижимости за рубежом в 2023 году выросло на 38%

close
100%
Kamran Jebreili/AP

Количество заявок на покупку недвижимости в других странах в январе-июне увеличилось на 38%. Такие данные газете «Известия» предоставили в федеральной риелторской компании «Этажи».

Ведущий аналитик компании Александр Иванов уточнил, что прежде всего россияне проявляли интерес к недвижимости в Дубае. Доля заявок от россиян на ее покупку за январь-июнь составила 47% против 37% в 2022 году. В топ-3 популярных у граждан России стран в первом полугодии этого вошли также Турция и Северный Кипр. Доля заявок на покупку недвижимости в Анкаре составила 28%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 41%. Недвижимостью в Никосии интересовалось 10,5% инвесторов, что вдвое больше показателя прошлого года.

По данным аналитика, в число топовых направлений также вошли страны СНГ и Таиланд.

«На фоне высокого потока туристов в эти страны часть покупок недвижимости производится с целью будущей сдачи в аренду и получения пассивного дохода, в других случаях инвесторы рассчитывают получить прибыль после перепродажи на этапе роста цены», — отметил Иванов.

Россияне нашли способ продолжать скупать недвижимость в Европе вопреки санкциям, сообщала в марте газета «Коммерсант». По ее информации, для заключения сделок граждане РФ вынуждены переводить деньги через счета в странах бывшего СССР, получать европейский вид на жительство и искать продавцов, работающих в российской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что россияне начали брать ипотеку с целью инвестиций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях