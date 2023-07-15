Россияне массово интересуются вложениями в зарубежную недвижимость

Количество заявок на покупку недвижимости в других странах в январе-июне увеличилось на 38%. Такие данные газете «Известия» предоставили в федеральной риелторской компании «Этажи».

Ведущий аналитик компании Александр Иванов уточнил, что прежде всего россияне проявляли интерес к недвижимости в Дубае. Доля заявок от россиян на ее покупку за январь-июнь составила 47% против 37% в 2022 году. В топ-3 популярных у граждан России стран в первом полугодии этого вошли также Турция и Северный Кипр. Доля заявок на покупку недвижимости в Анкаре составила 28%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 41%. Недвижимостью в Никосии интересовалось 10,5% инвесторов, что вдвое больше показателя прошлого года.

По данным аналитика, в число топовых направлений также вошли страны СНГ и Таиланд.

«На фоне высокого потока туристов в эти страны часть покупок недвижимости производится с целью будущей сдачи в аренду и получения пассивного дохода, в других случаях инвесторы рассчитывают получить прибыль после перепродажи на этапе роста цены», — отметил Иванов.

Россияне нашли способ продолжать скупать недвижимость в Европе вопреки санкциям, сообщала в марте газета «Коммерсант». По ее информации, для заключения сделок граждане РФ вынуждены переводить деньги через счета в странах бывшего СССР, получать европейский вид на жительство и искать продавцов, работающих в российской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что россияне начали брать ипотеку с целью инвестиций.