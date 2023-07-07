Стало известно, что будет с курсом доллара в июле

Курс доллара не достигнет трехзначных чисел в июльской волне укрепления к рублю. Об этом в интервью газете «Известия» заявил гендиректор рейтингового агентства АКРА, экс-зампред Центробанка Михаил Сухов.

«Глобально курс рубля зависит от состояния торгового баланса. Чем больше валюты требуется импортерам — тем она на рынке дороже. Чем больше зарабатывают экспортеры и чем больше долларов и евро они конвертируют на внутреннем рынке — тем рубль будет сильнее. По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет», — отметил он.

Сухов ожидает, что среднее значение курса доллара в 2023 году составит 80–85 руб. за единицу «американца». Евро же будет колебаться на уровне 7–8 руб. выше доллара, добавил он.

6 июля на торгах Мосбиржи доллар и евро поднимались до пиковых значений с марта прошлого года. Максимальные отметки американской и европейской валют были 93,5 руб. и 102 руб. соответственно. Но уже к середине дня курсы скорректировались до 92 руб. и 100 руб.

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