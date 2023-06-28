В России посетовали на усиление налогового бремени из-за единоразового взноса в бюджет

Инициатива по единоразовому взносу в федеральный бюджет изначально исходила от представителей российского бизнес-сообщества. Однако предполагалось, что так называемый windfall tax внесут всего 20 компаний из числа крупного бизнеса, а сейчас их число выросло в 50 раз — до около тысячи более мелких по капитализации фирм, приводит слова главы «Деловой России» Алексея Репика газета «Ведомости».

При этом налоговое бремя в результате уплаты windfall tax для вышеперечисленных компаний существенно возрастет. Это объясняется тем, что обязанность соответствующих взносов выпала на представителей топ-менеджмента фирм из «долины смерти», у которых нет льгот, предусмотренных для малого и среднего бизнеса, пояснил он.

«Сначала разовый сбор со сверхприбылей должен был касаться 20 крупнейших компаний, потом 40, а сейчас уже чуть ли не 1000 с лишним компаний подлежит этому сбору. Это средние и крупные компании из волшебной «долины смерти». Их ежегодный оборот больше 2 млрд рублей — они уже не подпадают под все льготы для малого и среднего бизнеса», — заключил Репик.

13 июня Минфин сообщил, что российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. По словам заместителя министра финансов России Алексея Сазанова, под выплату налога на сверхприбыль (windfall tax) попадут российские банки, металлургический сектор, а также представители крупных промышленных и торговых предприятий.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов раскрыл, сколько денег планируется собрать с представителей крупного бизнеса в рамках выплаты единоразового взноса в федеральный бюджет.