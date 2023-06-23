Минфин США обновил санкционный список по России, включив в него два физических лица. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минфина.

В список включили россиян Егора Попова и Алексея Суходолова. Причина включения в санкционный перечень не указана. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США называет их «сотрудниками ФСБ», которым «министерство юстиции недавно предъявило обвинения».

Накануне Минфин США ввел санкции против Министерства обороны Мьянмы и двух банков страны, обвинив оборонное ведомство в закупке вооружения у иностранцев, в том числе у России.

По информации министерства, Минобороны Мьянмы продолжает импортировать товары, в том числе у попавших под санкции российских компаний. Это продолжается после военного переворота в стране и касается оружия и военной техники из России.

Попавшие же под санкции два банка предоставляют услуги по обмену валюты правительству, пришедшему к власти в результате переворота, отметил Минфин.