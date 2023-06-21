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Ученые подсчитали пользу для экономки от привлечения заключенных к труду

Финуниверситет: привлечение заключенных к труду даст рынку 150-185 тыс. рабочих рук

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Илья Наймушин/РИА Новости

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его коллега из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков считают, что привлечение заключенных к труду даст рынку 150-185 тыс. рабочих рук. Их научную работу цитирует телеканал »РБК».

В работе «Формирование источников резервной рабочей силы из числа осужденных лиц» Сафонов и Песков подсчитали, что такое количество рабочих рук можно будет привлечь к принудительному труду в интересах государства и бизнеса.

«Есть возможность привлечения труда ограниченного количества осужденных, в основном низкоквалифицированные и массовые профессии, высококвалифицированные специалисты не могут использовать свои навыки и трудиться по профессии», — считает Песков.

На данный момент возможность привлечения заключенных к труду существует только у крупных работодателей, а малый и средний бизнес не могут создавать рабочие места для заключенных из-за высоких затрат на организацию труда.

Ранее стало известно, что новые Lada будут собирать заключенные.

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