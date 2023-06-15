В Сбере рассказали о способах импортозамещения в бизнесе

В 2022 году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов и производимой ими продукции, сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью газете «Коммерсант. Деньги».

«За последнее время Сбербанк профинансировал большое количество подобных сделок. В качестве примеров сделок наших клиентов можно привести приобретение мощностей по производству упаковки или приобретение 25 тысяч контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний», — сказал он.

По его словам, заявок на создание нового производства пока не очень много.

«Скорее всего, из-за сложности организации таких проектов и недавнего запуска соответствующих инструментов господдержки. Первую сделку по программе «Кластерная инвестиционная платформа» Сбербанк одобрил в конце апреля», — отметил Попов.

Также он рассказал о «Промышленной ипотеке», направленной на развитие промышленного производства.

«В середине мая с Минпромторгом России было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий, поэтому уже в ближайшее время объем кредитования бизнеса с нашей стороны вырастет по данной программе с 2 млрд до 12 млрд руб», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики.

«В середине апреля правительство России приняло постановление №603 о таксономии (классификации) приоритетных отраслей для поддержки со стороны государства. В июне—июле 2023 года ожидается выпуск соответствующей нормативной базы от Банка России по снижению риск-весов при кредитовании проектов в 13 отраслях», — сказал Попов.

Ранее Анатолий Попов рассказал о росте спроса на инвестиционные кредиты. По его словам, портфель инвестиционного кредитования Сбербанка в первом квартале 2023 года вырос на 6,5%.