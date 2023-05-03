Минэнерго Турции сообщило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ

Руководитель Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения.

Донмез отметил, что ситуация полностью относится к циклу платежей, который был взят турецкой стороной при координации минфина и казначейства.

«Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили», — рассказал Донмез.

Он подчеркнул, что ранее названная сумма в $20 млрд, которую турецкая сторона обязалась выплатить российской в качестве отсрочки по газу после выборов 14 мая, не соответствует действительности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что новые месторождения нефти найдены на юго-востоке Турции.

По его информации, производительность обнаруженных месторождений составляет около 100 тыс. баррелей в сутки.