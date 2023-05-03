Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минэнерго Турции сообщило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ

close
100%
Strait Talk/YouTube

Руководитель Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в 2022 году после резкого увеличения цен на газ Турция провела переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения. 

Донмез отметил, что ситуация полностью относится к циклу платежей, который был взят турецкой стороной при координации минфина и казначейства.

«Это события, которые могут происходить в торговых отношениях и ранее происходили», — рассказал Донмез.

Он подчеркнул, что ранее названная сумма в $20 млрд, которую турецкая сторона обязалась выплатить российской в качестве отсрочки по газу после выборов 14 мая, не соответствует действительности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что новые месторождения нефти найдены на юго-востоке Турции.

По его информации, производительность обнаруженных месторождений составляет около 100 тыс. баррелей в сутки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях