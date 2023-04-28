Sabah: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов

Россия и Турция договорились о новой платежной системе для российских туристов. Об этом пишет турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники.

«Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — сказано в сообщении.

Других деталей издание не приводит.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что республика ищет альтернативы карте «Мир». Он также поручал разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир».

До этого стало известно, что турецкие банки прекратили обслуживать карты «Мир».