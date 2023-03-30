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Захарова: компании РФ и Пакистана достигли предварительной договоренности по цене на нефть

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти. Об этом дипломат сказала в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Захаровой, были достигнуты предварительные договоренности по цене, а также обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой увеличения объемов в дальнейшем.

«В ближайшее время мы надеемся решить все технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива», — добавила представитель МИД РФ.

28 марта газета Express Tribune со ссылкой на источники сообщала, что поставки нефти в Пакистан из России были отложены с апреля на май 2023 года. Отмечалось, что ключевой проблемой является промедление Пакистана в создании государственной компании Special Purpose Vehicle (SPV), которая будет ответственна за всю работу с поставкой российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны

До этого в Пакистане заявляли, что Исламабад получит первую партию российской нефти в начале апреля.

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