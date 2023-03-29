Белоусов заявил, что капитализация российского финансового рынка снизилась на 39%

За последнее время объемы капитализации российского финансового рынка сократились на 39%. Кроме того, на внутреннем рынке образовался дефицит так называемых «длинных» денег — долгосрочных (более года) заимствований, инвестиций или кредитов, предоставляемых на длительный срок, приводит слова первого вице-премьера Андрея Белоусова ТАСС.

«Капитализация российского финансового рынка снизилась на 39%, обострился дефицит «длинных» денег», — заявил Белоусов.

На этом фоне в ходе стратегической сессии в правительстве подготовили пять основных направлений для развития российского финансового рынка в обозримом будущем, заключил он.

16 февраля пресс-служба Корпорации МСП, выступающей оператором Национальной гарантийной системы (НГС), сообщила, что владельцы малого и среднего бизнеса смогли получить в прошлом году более 292 млрд руб. кредитов при помощи поручительств региональных гарантийных организаций. Финансовая поддержка осуществлялась в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.