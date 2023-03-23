Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбербанк предупредил о мошенничестве с возвратом денег за заказы в магазинах

close
100%
Depositphotos

В Сбербанке заявили, что сотрудники банка раскрыли очередную схему мошенничества с оплатой товаров в онлайн магазинах, при которой злоумышленники взламывают личный кабинет клиента магазина, оформляют от его имени возврат средств за недавно сделанный заказ, а затем просят вернуть «ошибочно» переведенные деньги. Об этом сообщает ТАСС.

В Сбербанке подчеркнули, что если подобное будет сделано, то средства попадут в руки мошенников, которые взламывают личные кабинеты клиентов онлайн-магазинов, а после делают возврат средств и пытаются выманить деньги под предлогом «возврата по ошибке».

В банке напомнили, что в случае, если вам напишет неизвестный под видом сотрудника магазина, то не следует вступать с ним в диалог. Необходимо обратиться в компанию по номерам телефонов с официального сайта. В Сбербанке также предложили использовать сложные пароли и не использовать одинаковые на разных сайтах, а также настроить двухфакторную идентификацию.

Ранее руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о пяти маркерах, которые помогут не стать жертвой обмана мошенников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть