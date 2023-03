The Economist: настало время очередного «ремонта» мировой банковской системы

Стремительный крах Silicon Valley Bank (SVB) и последовавший ряд проблем выявили недооцененный риск внутри всей банковской системы. Из-за этого пришло время глобального ремонта всей банковской системы. Об этом пишет The Economist.

Стремительное падение SVB высветило явно недооцененный риск внутри всей банковской системы. Когда процентные ставки были низкими, а цены на активы высокими, калифорнийский банк запасался долгосрочными облигациями. Затем ФРС подняла ставки, в результате чего цены на облигации упали и банк остался с огромными убытками. В целом, процесс роста процентных ставок по всему миру привел к неустойчивости кредитных учреждений. Поэтому пришло время снова ремонтировать всю систему.

В публикации отметили, что в 2023 году регулирующие органы должны сделать банковскую систему более безопасной. В частности, можно отменить ряд странных мер, которые ограничивают работу банков средних размеров. Кроме того, регуляторам необходимо создать режим, который сможет учитывать возможные риски при росте процентных ставок. Это может привести к необходимому росту подушки безопасности у банков.

По мнению авторов статьи, банкам не понравится идея о росте буферного капитала. Однако у такой безопасности есть свои выгоды, так как вкладчики в последнее время испытали сильнейший страх и хотят гарантий безопасности вложенных средств.

17 марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сообщило, что после краха американского инвестиционного банка SVB и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.