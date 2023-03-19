Финансист Перепелица посчитал, что цифровая пенсия не может «сгореть» или «обнулиться»

Цифровая пенсия не может «сгореть» или «обнулиться», так как средства граждан будут надежно защищены. Речь идет о том, что цифровые рубли будут токенизированы. Об этом «Прайм» заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Такая пенсия не может «сгореть» и у нее не будет какого-либо «срока годности». Цифровые деньги получат уникальный идентификатор, по которому можно отследить всю историю транзакции», — отметил Перепелица.

По словам эксперта, на сегодняшний день нет конкретного срока ввода цифровой пенсии в стране. Однако сначала будет переходный период, где пенсионеры будут выбирать вариант получения пенсии — цифровой или обычный. Сами же расчеты будут вестись через систему быстрых платежей, при помощи карт и переводов.

12 марта доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Она указала, что индексация социальных пенсий проводится каждый год с 1 апреля. В 2023 году они вырастут на 3,3%.

До этого в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации заявили, что граждане РФ, проживающие за рубежом, в 2023 году смогут и дальше получать пенсии на открытые российские банковские счета или за границей в рублях.