CNN: действия США по устранению последствий краха SVB спровоцировали панику в мире

Попытка властей США, связанная с устранением последствий краха Silicon Valley Bank (SVB) не смогла успокоить инвесторов и вызвала глобальную панику на финансовом рынке. Об этом сообщает CNN.

CNN указали, что, несмотря на покупку HSBC (FTRXX) британского подразделения SVB за 1 фунт стерлингов и заверения, что клиенты смогут продолжить банковские операции в обычном режиме, акции на ранних утренних торгах начали падать.

В сообщении отметили, что европейский эталонный индекс Euro Stoxx 600 после начала торгов сократился на 2,5%, лондонский FTSE 100 снизился на 2,2%, а Stoxx Europe 600 Banks обвалился на 5% впервые с марта 2021 года.

Ранее в понедельник министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.

До этого Федеральная резервная система Соединенных Штатов приняла решение предоставить банкам дополнительные средства для защиты финансовой устойчивости.

Накануне Минфин США в совместном заявлении с Федеральной резервной системой (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта.