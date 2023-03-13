Сбер предупредил о новом виде мошенничества, когда жертву обвиняют в госизмене

Сбер предупредил россиян об участившихся случаях мошенничества, когда жертву обвиняют в измене Родине. Информация об этом опубликована на сайте Сбера.

В публикации рассказывается, что мошенники звонят предполагаемой жертве и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Они сообщают, что некий сотрудник банка украл персональные данные и осуществляет со счета россиянина переводы в пользу украинской армии. Так как ответственность лежит на владельце карты, он может быть обвинен в государственной измене, с лишением свободы на 20 лет.

Далее злоумышленники подключают напуганного клиента на«службу безопасности банка» и вынуждают его переводить деньги на их счета или даже брать кредиты, объясняя это тем, что это поможет вычислить того «сотрудника» который якобы украл персональные данные.

Ранее пожилая женщина из Москвы отдала 5 млн рублей мошенникам, думая что общается с экстрасенсами из популярного шоу на телевидении.