Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер предупредил о новом виде мошенничества, когда жертву обвиняют в госизмене

Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества с обвинением в измене Родине

close
100%
Depositphotos

Сбер предупредил россиян об участившихся случаях мошенничества, когда жертву обвиняют в измене Родине. Информация об этом опубликована на сайте Сбера.

В публикации рассказывается, что мошенники звонят предполагаемой жертве и представляются сотрудниками полиции или ФСБ. Они сообщают, что некий сотрудник банка украл персональные данные и осуществляет со счета россиянина переводы в пользу украинской армии. Так как ответственность лежит на владельце карты, он может быть обвинен в государственной измене, с лишением свободы на 20 лет.

Далее злоумышленники подключают напуганного клиента на«службу безопасности банка» и вынуждают его переводить деньги на их счета или даже брать кредиты, объясняя это тем, что это поможет вычислить того «сотрудника» который якобы украл персональные данные.

Ранее пожилая женщина из Москвы отдала 5 млн рублей мошенникам, думая что общается с экстрасенсами из популярного шоу на телевидении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть