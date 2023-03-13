Минфин США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с 13 марта

Минфин США, в совместном заявлении с Федеральной резервной системы (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США, пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта, сообщает ТАСС.

«После получения рекомендаций от советов комиссии по страхованию вкладов и ФРС и консультаций с президентом министр Йеллен одобрила действия, позволяющие Федеральной комиссии по страхованию вкладов завершить урегулирование ситуации с Silicon Valley Bank таким образом, чтобы в полной мере защитить всех вкладчиков. Вкладчики получат доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, 13 марта», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что покупка обанкротившегося банка Silicon Valley Bank стала приоритетом для минфина США и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC).

По данным телеканала на основе источников из двух ведомств, правительство США спешно ищут возможности по защите активов клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов — они не покрываются обычной гарантией федерального правительства.