В ОПЕК оценили перенаправление экспорта нефти из России

Перенаправление потоков нефти из России в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подобные перемены – обыденное явление.
«За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад», — сказал аль-Гаис.
По его словам, сегодня рынок достаточно большой, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей.
В то же время аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в $500 млрд в год.
Несколько дней назад Bloomberg написало, что Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы.