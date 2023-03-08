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В ОПЕК оценили перенаправление экспорта нефти из России

Генсек ОПЕК аль-Гаис: перенаправление нефти из России в Азию не вызывает беспокойства

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Максим Богодвид/РИА Новости

Перенаправление потоков нефти из России в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК, заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подобные перемены – обыденное явление.

«За 30 лет, что я работаю в этом бизнесе, мы всегда наблюдали изменения потоков с запада на восток, с востока на запад», — сказал аль-Гаис.

По его словам, сегодня рынок достаточно большой, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей.

В то же время аль-Гаис оценил падение инвестиций в нефтедобычу в $500 млрд в год.

Несколько дней назад Bloomberg написало, что Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для Азии и Европы.

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