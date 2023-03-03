Глава евродипломатии Боррель: отказ от нефти из РФ приведет к разбалансировке рынка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если все страны откажутся покупать нефть из России, то рынок этого топлива будет «очень несбалансированным». Об этом сообщает Hindustan Times.

По его словам, рынок нефти должен быть сбалансированным и, таким образом, если «все в мире» откажутся от нефти из России, то «будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным».

По его словам, Евросоюз «нисколько не обеспокоен» тем, что Индия покупает нефть у РФ.

Ранее Reuters, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА), сообщало, что в январе 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились на 38%. В публикации отметили, что на фоне вступления в силу санкций против российской нефти и снижения биржевых цен на газ, нефтегазовые доходы России сократились до $18,5 млрд.