Reuters: спецоперация на Украине может забрать 4% ВВП у Германии к концу 2023 года

Германия может потерять не менее 4% ВВП к концу 2023 года из-за спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение главы торгово-промышленной палаты ФРГ Петра Адриана.

«Украинский конфликт в течение данного года будет стоит ФРГ 160 миллиардов евро. Можно сказать, что данная цифра составляет 4% от ВВП страны», — отметил Адриан.

По его словам, падение ВВП на одного жителя Германии может составить не менее €2 тыс. Все это происходит из-за того, что ФРГ — индустриальная страна, то есть основная часть экономики завязана на промышленности. А из-за того, что цены на энергию резко выросли, у промышленности начались проблемы.

В публикации отметили, что прогнозы ВВП Германии на 2023 и 2024 годы не оптимистичные и даже ниже, чем во многих других странах.

21 февраля газета Rheinische Post со ссылкой на выдержки из доклада Немецкого экономического института (IW) писала, что ситуация на Украине обошлась миру в $1,6 трлн в 2022 году. По словам автора доклада Михаэля Гремлингена, экономические показатели в 2022 году оказались на $1 600 млрд ниже, чем были бы без российской спецоперации на Украине.

До этого президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявил, что Германия вследствие военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.