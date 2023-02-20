Bloomberg: в Иране обнаружен обогащенный до 84% уран

Международные ядерные инспекторы обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных дипломатов.

Согласно данным агентства, это лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия (78%).

В материале отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сейчас выясняет, каким образом Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84%, так как это максимальный уровень, выявленный инспекторами в республике на сегодняшний день.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза сообщал, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, закупая новые центрифуги для обогащения урана.

До этого стало известно, что США и страны Персидского залива решили расширить партнерство по обороне для сдерживания Ирана.