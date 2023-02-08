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Минсельхоз: лук в России за год подорожал на 28,7% из-за запрета экспорта из стран Центральной Азии

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

С февраля 2022 года средняя стоимость лука на российском рынке в оптовом сегменте выросла на 28,7%, до 19,3 руб. за килограмм. Основной причиной существенного удорожания данного продукта стал запрет экспорта из стран Центральной Азии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

«С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без учета НДС (налога на добавленную стоимость — «Газета.Ru») <....> Во избежание дефицита в январе--феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию», — говорится в материале.

При этом лук оказался единственным из товаров так называемого «борщевого набора», который существенно подорожал за последние 12 месяцев. За этот период времени (с февраля 2022 года) стоимость капусты уменьшилась на 58,6%, до 12,7 руб. за 1 кг, картофеля — на на 37,3%, до 17,2 руб., свеклы — на 28,8%, до 15,8 руб., а моркови — на 20,4% до 18,8 руб., заключается в заметке.

5 февраля главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев предрек продолжение роста цен на плодоовощную продукцию в России в 2023 году. Только за первые две недели января свежие огурцы выросли в цене больше чем на 19% к концу декабря, помидоры на 17%, морковь на 10%. Подобная тенденция, скорее всего, продолжится и в обозримом будущем.

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