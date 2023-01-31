Депутат Рады Гетманцев заявил, что «Украинские железные дороги» получили доступ к дешевому газу

Государственная компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») получила доступ к прямым закупкам природного газа без участия частных посредников. Это позволило фирме приобретать топливо на 25% дешевле по условиям новых контрактов в связи с отсрочкой выплат по евробондам, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

В декабре 2022 года министр инфраструктуры (с декабря — вице-премьер) Украины Александр Кубраков сообщил о реструктуризации долга «Укрзализныци» на общую сумму $895 млн. До этого власти республики разрешили компании напрямую осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам для снижения стоимости импорта данной продукции.

«В январе стоимость газа для предприятия в среднем составляла 18,6 тыс. гривен (504 доллара) за тысячу кубометров», — уточнил Гетманцев.

По его словам, перенос сроков погашения долга существенно снизит нагрузку на компанию. Это позволит фирме оперативно работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры и стабилизировать рабочий процесс.

29 января в пресс-службе правительства Украины сообщили об исключении частных посредников из цепочек закупок страной газа для железных дорог. Эта мера позволила госкомпании «Укрзализныця» сэкономить денежные средства на импорте топлива.