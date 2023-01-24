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Reuters сообщил о рекордном падении немецкого экспорта в Россию — до минимума с 2003 года

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Fabrizio Bensch/Reuters

Германия сократила объемы экспорта в Россию почти вдвое – на 45% в годовом исчислении — в прошлом году. Показатель составил 14,6 млрд евро, что является минимумом с 2003 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Восточного комитета германской экономики.

Как пишет агентство, наибольшее падение в структуре экспорта Берлина в Москву показала автомобильная отрасль – сильнее всего упали поставки машин и запчастей к ним. Также снижение показала электротехническая продукция. В то же время больше всего из Германии в Россию было поставлено продукции фармацевтических компаний.

В статье перспективы экспортного бизнеса Германии с Россией названы «мрачными».

Как следует из статьи, рекорд установил и дефицит торгового баланса Германии с Россией, он увеличился до 22 млрд евро.

Как говорится в статье, несмотря на резкое падение экспорта из Германии в Россию, импорт из РФ в ФРГ увеличился на 11%. Объем ввоза из Москвы в Берлин составил около 37 млрд евро. В комитете этот тренд объяснили ростом цен на нефть и газ в мире.

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