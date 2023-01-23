Омбудсмен Титов сообщил, что Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе песо

Россия в ходе деловой встречи в Гаване с участием главы Банка Кубы Мартой Гонсалес предложила республике создать расчетный центр на базе цифрового песо, с помощью чего кубинская финансовая система могла бы стать более устойчивой к внешним санкциям. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, председателя делового совета «Россия – Куба» Бориса Титова.

«Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо», — сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В сообщении отмечается, что Москва готова предложить Гаване собственный опыт создания цифровой среды для предпринимателей. Речь идет о создании на Кубе специального расчетного центра с банковской лицензией, через который проходили бы финансовые транзакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам.

По мнению офиса Титова, кубинская экономика нуждается в обелении денежных потоков и защите финансовой системы от внешних санкций. Обе задачи, как считают в аппарате омбудсмена, способен решить предложенный Россией вариант.

Ранее 23 января вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о проработке вопроса гуманитарных поставок продовольствия на Кубу.