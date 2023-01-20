Reuters: Россия нарастила поставки угля в Китай на 20% по итогам 2022 года

По итогам прошедшего года объемы экспорта российского угля в Китай выросли на 20% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го. Положительной динамике не помешало декабрьское снижение поставок данного вида топлива, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

«По итогам 2022 года поставки дешевого угля из России в Китай выросли на 20 процентов, до 68,06 миллиона тонн <....> При этом в декабре объемы поставок сократились, составив 6,89 миллиона тонн по сравнению с 7,16 миллиона тонн в ноябре», — говорится в материале.

Снижение объемов экспорта российского угля в первый зимний месяц связано в первую очередь с логистическими проблемами из-за неблагоприятных погодных условий в России — морозы затруднили погрузку и отгрузку сырья. Кроме того, на спад также повлияло снижение спроса на внутреннем рынке Китая в связи с распространением коронавируса. При этом Москва продавала сырье с большими скидками, уточняется в статье.

«Москва экспортировала сырье с большими скидками в условиях отказа европейских покупателей от закупок после обострения конфликта на Украине», — заключается в заметке.

Другим крупным покупателем российского угля стала Индия. 11 января аналитики агентства Coalmint представили статистические данные, согласно которым азиатская страна по итогам 2022 года нарастила импорт коксующегося топлива из РФ на 141%. За прошедшие 12 месяцев Индия закупила у России 2,77 млн тонн данного вида продукции, в то время как за 2021-й этот показатель был на уровне 1,15 млн тонн.