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МИД: Россия рассчитывает, что Молдавия останется в СНГ и возобновит участие в его работе

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Vladislav Culiomza/Reuters

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что российская сторона рассчитывает, что Молдавия в интересах своих граждан останется в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а также возобновит участие в работе его органов. Об этом Полищук сказал в интервью ТАСС.

По его словам, в Молдавии осознают реальные социально-экономические преимущества от участия в Содружестве.

«Поэтому руководители республики говорят о необходимости прагматичного подхода, учитывающего сотни действующих в СНГ договоров. Надеемся, что такой подход возобладает, а Кишинев в интересах собственных граждан останется в СНГ и возобновит участие в работе его органов», — сказал он.

Ранее Sputnik Молдова со ссылкой на заявление министра иностранных дел и европейской интеграции страны Николая Попеску сообщал, что власти страны не видят целесообразности сохранения членства в СНГ.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не могут разорвать отношения с Содружеством Независимых государств, так как речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних.

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