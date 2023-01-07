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Министр энергетики Турции заявил о переговорах с Россией по строительству АЭС в Синопе

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Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией по вопросу строительства второй в стране АЭС в черноморской провинции Синоп. Об этом он сказал в эфире телеканала Habertürk.

«Проект строительства АЭС в Синопе является для нас новым. Сначала мы говорили с Японией, теперь ведем переговоры с Россией», — рассказал Донмез.

По словам министра, условия строительства АЭС в Синопе могут быть другими по сравнению с АЭС «Аккую»,и, если Турции не удастся договориться с РФ, то переговоры будут вестись с другой страной.

Ранее Фатих Донмез заявил о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа.

До этого министр говорил о готовности газовой торговой площадки для рынка Европы. Он также добавил, что Россия, Азербайджан и Иран имеют возможность стать игроками на этой площадке, предназначенной для рынка Европы.

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