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Расходы россиян на подготовку к Новому году снизились на 17%

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Россияне потратили на подготовку к Новому году 1,8 млрд рублей с 1 по 20 декабря 2022 года. Это на 17% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

«За год траты россиян упали на 17% и составили 1,8 млрд рублей. Больше всего — на 31% и 36% соответственно — уменьшились расходы на покупку елок и елочных игрушек. На елки граждане потратили 133 млн рублей, на игрушки – 290 млн. Елочные гирлянды обошлись россиянам также в 290 млн рублей, за год траты на них снизились на 29%», — цитирует ТАСС сообщение ВТБ.

На покупку игристого вина, мандаринов и красной икры россияне потратили 820 млн рублей. Из них на покупку шампанского – 225 млн рублей, на 20% меньше, чем год назад.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», россияне в 2022 году потратили на майонез, крабовые палочки, красную икру и мандарины 3,595 тыс. руб. Это на 13% больше, чем в прошлом году. Кроме того, порядка 15% россиян готовы взять кредит на новогодние подарки и стол.

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