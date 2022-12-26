Новак заявил, что скидки на российскую нефть снизятся через 4 месяца после стабилизации логистики

Скидка на российскую нефть выросла в последний месяц из-за удлинения экспортных маршрутов в связи с переориентацией экспортных поставок сырья. Однако размеры сырьевых дисконтов снизятся через четыре месяца после стабилизации логистических цепочек, приводит слова вице-премьера России Александра Новака ТАСС.

«Пока мы видим, что в 2023 году будет много неопределенностей, связанных с работой на внешних рынках <....> Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад. В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырех месяцев, в этот раз будет примерно столько же», — заявил Новак.

По его словам, российская нефть по-прежнему остается востребованной на мировом энергетическом рынке, несмотря на введение новых сырьевых санкций со стороны западных стран. Спрос на нефть должен сохраниться и в следующем году.

25 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европе после ввода эмбарго будет сложно заместить российские нефтепродукты. До недавнего времени европейские страны были для Москвы основными рынками сбыта сырья. В настоящее время остается неясным, за счет каких альтернативных поставщиков Евросоюз (ЕС) сможет снизить энергозависимость от России.