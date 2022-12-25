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Почти половина жителей Пекина переболела ковидом в декабре

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Andy Wong/AP

Почти половина жителей Пекина в декабре переболела COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Гуаньчачжэ».

По информации медэкспертов, эпидемия коронавируса в столице КНР достигла пика 17 декабря. По их подсчетам, доля заболевших достигла 48,4%.

Отмечается, что самые мощные вспышки коронавируса в стране зафиксированы в Пекине и Баодине, расположенном в северной провинции Хэбэй, а также в Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

На ближайшей неделе медики ожидают новые тяжелые случаи заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, заявляют специалисты. Глава отделения респираторных заболеваний больницы №1 при Пекинском университете Ван Гуанфа подчеркнул, что в настоящее время по стране идет «настоящая волна заражений».

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Китае за сутки почти 37 млн человек заболели COVID-19.

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