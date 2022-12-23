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iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

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Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на авиаперевозчика.

«Авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» информирует об отмене рейсов по направлению в/из Египта в период 15–26 декабря 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Авиакомпания пообещала всем, кто приобрел билеты на отмененные рейсы, вернуть деньги по месту покупки, а также принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства, вызванные отменой рейсов.

22 декабря сообщалось, что IFly отменила рейсы в Египет из Москвы и Уфы, запланированные на 23 и 24 декабря.

До этого iFly уведомила Tez Tour, что отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на 22 декабря.

Авиакомпания I Fly прикладывает усилия по согласованию документов с Федеральным агентством воздушного транспорта, чтобы можно было возобновить авиасообщение с Египтом.

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