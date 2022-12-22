Бельгия сочла возможным разблокировать часть активов российского депозитария НРД, входящего в группу Мосбиржи, передает РИА Новости со ссылкой на заявление минфина страны.

Как сообщили в ведомстве, для этого необходимо соблюсти ряд условий. В их числе — проверка заявителя и его бенефициарных владельцев.

Последнюю заявку на соответствующие операции можно будет подать 7 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Национальный расчетный депозитарий (НРД) (входит в группу Московской биржи) начнет операции по банковским счетам в иностранной валюте с 26 августа. Информацию об этом пресс-служба депозитария опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что до 31 декабря тариф будет нулевым.

Кроме того, НРД начнет проводить операции по списанию денежных средств в европейской валюте и швейцарских франках в качестве возмещения расходов, которые связаны с операциями или активами клиентов.

На прошлой неделе сообщалось, что НРД решил временно отменить комиссии за перевод российских ценных бумаг обратно из зарубежных депозитариев.