В МИД сообщили, что Россия и Индия уходят от доллара и евро в торговле

Директор второго департамента Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов заявил, что Россия и Индия во взаимной торговле принципиально уходят от доллара и евро к национальным валютам. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал Кабулов.

Для полноценного перехода к нацвалютам, как подчеркнул дипломат, необходимо окончательно решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях между двумя странами.

Он пояснил, что Индия на данный момент покупает у России в пять раз больше, чем продает.

Специалисты над этим работают и ищут разумный компромисс, подчеркнул представитель МИД и добавил, что принципиально надо уходить от доллара и евро.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ, активизировали открытие корреспондентских счетов в кредитных организациях Индии.

12 декабря глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай сообщал, что Индия со следующей недели начнет использовать рупии в торговых расчетах с Россией.