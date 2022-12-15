Аналитик спрогнозировал будущее доллара

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал агентству «Прайм», что Запад антироссийскими санкциями подорвал доверие к доллару.

По мнению эксперта, на этом фоне вряд ли удастся увидеть доллар сильным и стабильным в обозримой перспективе.

Васильев отметил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финансового сектора России, доллар ослаб с 75 до 63 руб.

Кроме того, по мнению аналитика, Россия откажется вкладывать валютные резервы в доллары. Также Васильев допустил, что ближневосточные и азиатские государства перестанут доверять американской валюте.

Вместе с тем эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк ранее указал, что доля доллара и евро в торгах на Мосбирже снизилась в 20 раз, но полного замещения американской и европейской валют рублями и юанями не произойдет.